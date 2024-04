Neypai e Neydrasta voltaram namoro pouco antes de navio; saiba bastidores

Neymar pai e Mariane Bernardi, a 'Neydrasta', foram vistos em um clima total de amor durante a viagem do On Board Festival, que aconteceu neste fim de semana no navio Costa Favolosa. O que poucos sabem é que o cruzeiro marcava uma espécie de lua de mel do casal que passou por um rompimento no início do ano.

Segundo fontes da coluna, Neymar pai e Mariane voltaram a namorar há cerca de um mês. Os dois haviam rompido em janeiro, e deixaram até de se seguir nas redes sociais.

Ainda de acordo com apuração da coluna, Neymar pai viveu um "romance de Carnaval" com outra mulher, mas acabou se rendendo e fazendo as pazes com Mariane.