Falsa, Alane só finge humildade para não soar arrogante no BBB 24

Após o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt no BBB 24 (Globo), Alane desabafou com Beatriz e disse entender que está no "caminho certo" do jogo.

Para Lucas Pasin, o "papinho humilde" de Alane é uma "cena" para não parecer arrogante. "Acho que ela está sendo, mais uma vez, falsa. Ela joga esse enredo para que as pessoas não achem que ela está se achando — quando, em relação aos oponentes, ela mostra outra Alane", disse o comentarista no Central Splash de ontem (20).