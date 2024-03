Com jogo limpo, Raquele tem tudo para brilhar fora do BBB

Raquele foi eliminada ontem (19) com a maior rejeição do BBB 24 (Globo) e teve seus melhores momentos no jogo, como sua liderança, revividos pela emissora.

"Adorei a trajetória da Raquele. Ela estava no meu pódio", afirmou Lucas Pasin no Central Splash de hoje (20). "Ela jogou justo, brigou, jogou limpo. Foi correta, mas não teve grandes momentos de destaque, e estava no Paredão contra as 'poderosas Fadas'".