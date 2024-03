Fantástico tenta entrevista incisiva com Wanessa, mas erra sem contrapontos

"Tudo o que Wanessa está fazendo desde que saiu o BBB tá sendo muito antecipado: os vídeos e essa entrevista antes do momento. A gente vê que a Wanessa não está pronta ainda para falar desse assunto", disse.

Segundo o comentarista, a cantora quer ultrapassar essa situação logo e deixar de ser assunto para o público. Ele ainda disse que as afirmações de Wanessa têm indicado que ela não aprendeu o que deveria com sua passagem pelo reality.

"O BBB não foi bom para Wanessa, na maior parte do tempo", disse. "E seus argumentos na entrevista são muito rasos, coisas que já tínhamos derrubado".

"Ela tenta deturpar algumas coisas", concordou Chico Barney. Vimos, muito claro, que Davi era, muito recorrente, o único assunto que ela tinha, o cerne da amizade com Yasmin".

Os comentaristas reconheceram que a entrevista foi difícil ao tentar apontar erros e ao mesmo tempo dar voz à entrevistada, mas faltaram respostas de Wanessa nos momentos em que ela era confrontada.

"Gostei do lado incisivo, mas acabou sendo uma entrevista que continuou tratando do tema de forma muito aberta. Wanessa não trouxe respostas que convencessem", avaliou Pasin. "As entrevistas estão com tanto medo de acusar e pontuar [o racismo] que acabam ficando fracas — sobrou para a Maju [apresentadora do Fantástico] falar um pouco mais sobre o assunto".