Pasin: Falsa, Alane deveria ser alvo de mutirão da torcida de Davi

Alane está no 13º Paredão do BBB 24 (Globo) com Raquele e Beatriz, e acabou ganhando a torcida do favorito, Davi — que, segundo Lucas Pasin, é visto erroneamente como amigo da bailarina.

"Fico revoltado por a torcida do Davi apoiar a Alane. Ela é a maior interesseira do BBB, e essa é a maior diferença dela para Raquele, que faz um jogo limpo e foi menos babaca que outras pessoas", defendeu Pasin no Central Splash de hoje (18).