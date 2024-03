Prova do Líder de agilidade com final de sorte é completamente injusta

A Prova do Líder de ontem (14) do BBB 24 (Globo) começou envolvendo agilidade e mira, mas acabou em uma mera questão de sorte. Segundo Lucas Pasin, a dinâmica final foi "absurda" e desfavoreceu Davi, que estava se destacando na prova.

"Não gosto desse tipo de prova. Se ela começa com agilidade, tem que continuar com agilidade — e não é porque Davi está nessa situação. Acho injusto", disse o comentarista no Central Splash de hoje (15).