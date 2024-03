Maiara explica emagrecimento e revela nova meta: 'Levantar o bumbum'

Maiara, 36, chamou atenção dos fãs por uma foto mostrando o corpo após processo de emagrecimento, um dia antes de embarcar para o seu primeiro cruzeiro ao lado da irmã Maraisa.

O que ela disse

Em entrevista exclusiva para a coluna no Cruzeiro Maiara e Maraisa, a cantora conta que a perda de peso não aconteceu "do nada" como viralizou na internet. "Ah, eu tô num processo já de um ano. É que as pessoas falam: 'Nossa, emagreceu do nada'. Não, eu não emagreci do nada. Venho fazendo alguns procedimentos, venho me cuidando e me coloquei no centro, porque antes a prioridade era só trabalho e trabalho."

Com dez anos de estrada e a consolidação da carreira musical, ela relata ter ouvido que era a hora de se cuidar e buscar manter a saúde em dia. "Primeiro lugar sou eu, meu autocuidado, me amar. O meu corpo é meu grande centro. Então, cuidando do meu corpo, vi que posso cuidar de todo mundo. Acho que é isso, a gente colocando a saúde em primeiro lugar, a saúde mental que tô tentando também, mas também se livrando dos machucados. Acho que emagreci no processo."