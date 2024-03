'Vale cada centavo': fãs já gastaram valor de um carro por Maiara e Maraisa

Vale tudo para acompanhar um artista? O Navio de Maiara e Maraisa traz histórias reais de que os fãs abrem mão desde uma festa de aniversário de 15 anos a compra de um carro popular para viajar pelo Brasil provando o seu amor nos shows da dupla sertaneja.

"Elas são tudo pra mim"

Aline, de Campos do Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, acompanha as sertanejas desde o afrouxamento da pandemia e entrou para o fã-clube "União de Fãs Maiara e Maraisa". "Elas são tudo na minha vida. São exemplos de mulheres guerreiras, porque no meio sertanejo elas conseguiram conquistar tantas coisas e isso é uma inspiração pra gente. A gente nunca deve desistir de nada que a gente acredita, entendeu? Elas são tudo pra mim".

Em mais de dois anos viajando pelo Brasil, ela não tem em mente o valor exato gasto, mas garante já ter ultrapassado o valor de um carro popular (cerca de R$ 60 mil, segundo dados do Data OLX Autos). "Gasto muito [com elas]. Eu não venho só no navio. Eu viajo, vou pra São Paulo, todos os shows no interior do Rio e no Rio de Janeiro eu vou também. É porque eu não coloco [na ponta do lápis].