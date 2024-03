Ex-puxadinho do BBB 24 é furtada na Itália e sofre prejuízo de R$ 160 mil

Os detalhes do roubo foram antecipados pela colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense.

Fui fazer umas fotos no Lago Di Como [Norte da Itália] e estava com todo o meu material de trabalho, para cabelo e maquiagem, no carro. Também estava meus documentos e nossas malas. Enquanto fazíamos as fotos, abriram nosso carro e levaram tudo. Juliana Xavier

A ex-puxadinho continua: "O meu voo era no dia seguinte e eu fiquei sem absolutamente nada, só com a roupa do corpo. Dentro da minha mala tinha fones de ouvido rastreáveis, mas a polícia não foi atrás. Nós ficamos indo atrás pela localização, mas não conseguimos encontrar".

Juliana conta que registrou a ocorrência para tentar uma segunda via de seu passaporte. Ela relata que recebeu ajuda do Consulado brasileiro: "Me deram toda a assistência para eu conseguir voltar."

Na volta para a casa, ela contabilizou o prejuízo: "Pelas contas tínhamos uns 30 mil euros [R$ 162 mil] de equipamentos e itens pessoais no carro. Estávamos com lentes para câmera também e equipamentos fotográficos que são caros. Sem contar o prejuízo emocional, né? Passei muitas horas apavorada sem nem saber se conseguiria voltar para casa."