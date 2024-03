Bronca de Tadeu teve um objetivo claro: proteger Davi

Tadeu Schmidt começou a conversa com os confinados ontem (12) no BBB 24 (Globo) dando uma bronca em Leidy e Davi, dizendo que a rivalidade entre eles estava "no limite".

No Central Splash de hoje (13), Lucas Pasin disse que a bronca foi "desnecessária da forma como aconteceu" e poderia ter sido dada no confessionário.