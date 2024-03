Trio de portuguesas gasta mais de R$ 30 mil para navio de Maiara e Maraisa

"Empoderam de todas as formas"

O Cruzeiro de Maiara e Maraisa coincidiu de ser na semana do Dia Internacional da Mulher. Catarina celebra o evento ocorrido na data pela dupla sertaneja ser exemplo de luta e persistência para construir uma carreira do zero e inspirar mulheres a realizarem seus sonhos.

Acho que elas nos empoderam de todas as formas. Elas são mulheres que criaram a própria carreira, lutaram por ela, começaram do nada, passaram muito perrengue pra chegar tão longe e foi tudo na base do esforço delas, da equipe e da família. Então, isto é só um dos motivos entre os outros. Elas apoiam diversas causas que nós nos identificamos. A condição da mulher no mundo e no dia a dia elas nos ensinam em todos os aspectos um pouquinho.

Catarina Marques

Com a bandeira de Portugal pendurada no pescoço, as três ficaram coladas na grade para curtir as duas noites de shows de Maiara e Maraisa no Cruzeiro. "É para mostrar que Portugal ama muito elas. Nós não aguentamos nem um ano sem vê-las e elas sabem disso porque já lhe dissemos. Agora quando sairmos daqui é pensar em toda saudade que vamos sentir até o próximo evento, que não sabemos onde será. E já a guardar a dinheiro porque temos que matar as saudades porque amamos elas".