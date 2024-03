Jade pode entrar para família bilionária de noivo de Marina Ruy Barbosa

Fãs de Jade Picon também já notaram o bilionário próximo da ex-BBB. Ela postou vídeo passeando, com o irmão, Leo Picon, e amigos, em um carrão de R$ 1 milhão, dirigido por Nader Fares.

Durante a after party do Oscar, Jade e Nader não se desgrudaram e apareceram em diversos flagras.

Ainda segundo fontes da coluna, Marina Ruy Barbosa, que é bastante próxima de Jade Picon, também torce pela possibilidade do novo casal, e da ex-BBB "entrar para a família".

Nader Fares integrou a lista 'Forbes Under 30' em 2019, na época com 27 anos. A revista destacou que o empresário, apesar da pouca idade, assumiu um negócio bilionário, com 130 lojas e 2500 funcionários.

Nas redes sociais, Nader é bastante discreto e, com um perfil fechado, costuma publicar notícias sobre trabalho, evitando mostrar demais a intimidade.