Maraisa de noiva e anúncio 'íntimo' de Maiara: as fofocas do cruzeiro

Maiara e Maraisa abriram o coração na segunda noite do projeto em alto mar. Enquanto a primeira voz fez promessa por solteirice, Maraisa, vestida de noiva, foi pedida em casamento no palco. As duas recebem fãs a bordo do MSC Prezioza com três dias de shows.

A coluna embarcou com as sertanejas no cruzeiro, e traz agora os destaques do segundo dia do navio:

Mais de 500 abraços

As gêmeas do sertanejo receberam mais de 500 fãs na tarde de ontem. Elas tiraram fotos, conversaram, e ouviram muitas histórias de seguidores que viajaram até de outros países para curtir o cruzeiro no Brasil. Entre as histórias, muitas adolescentes que trocaram a tradicional festa de 15 anos para uma viagem ao lado das ídolas.