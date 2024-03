Novela das sete da Globo tem casal na ficção que vive affair na vida real

Isacque Lopes, o Plutão de "Família é Tudo", vive um affair com a atriz Aisha Moura, que interpreta Nicole. Fontes da coluna afirmam que os dois tem uma "amizade colorida" sem muitos rótulos até o momento.

Os atores que tem cenas de romance na ficção foram vistos trocando beijos em festas com o elenco. No Carnaval, antes da novela estrear, eles aproveitaram que ainda não estavam com os holofotes de olho e não fizeram questão de esconder os "amassos" em um camarote na Sapucaí.

A coluna conversou com Aisha sobre o romance fora das telas com o parceiro.