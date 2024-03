Tadeu incorpora 'Bia sem noção' e deixa sua marca como apresentador do BBB

Na edição do BBB 24 (Globo) de ontem (5), Tadeu Schmidt imitou Beatriz, levantou o pé como Alane e fez uma série de brincadeiras com Michel — indicando que está, finalmente, confortável como apresentador do programa.

"Parecia o Jim Carrey depois de encontrar 'A Máscara'", disse Chico Barney no Central Splash de hoje (6). "Depois de 3 anos, ele esta confortável no papel de apresentador. Isso é uma delícia de assistir."