Naiara Azevedo comprova violência e ex-marido é indiciado pela polícia

Raphael Alves Cabral, ex-marido e empresário e Naiara Azevedo, foi indiciado pela Polícia Civil de Goiás após ser acusado pela cantora de praticar violência física e patrimonial. A informação foi confirmada pela Polícia a esta coluna de Splash.

"A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, concluiu as investigações relacionadas ao caso Naiara Azevedo, com indiciamento. O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário no dia 22 de fevereiro", diz a nota enviada à coluna.

A delegada de polícia Caroline Matos Barreto, no dia 22 de fevereiro, afirmou, em um documento no qual esta coluna teve acesso, que todo o material apresentado como provas por Naiara - vídeos, fotos, depoimentos e laudo pericial de corpo de delito - comprovaram a autoria do crime. A informação foi adiantada pelo colunista Gabriel Perline, no IG, e confirmada por esta coluna de Splash.