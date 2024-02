Yasmin se fecha em conto de fadas e tem participação decepcionante no BBB

Lucas Pasin avaliou a participação de Yasmin no BBB 24 (Globo) como "triste e decepcionante". No Central Splash de hoje (16), ele relembrou os "barracos" em que a modelo se envolveu antes de entrar no programa e como eles criaram expectativas sobre ela no reality show.

