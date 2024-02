'Fogo no rabo': Sabrina Sato 'ignora' equipe e diz se já beijou no Carnaval

Sabrina Sato, 43, marcou presença na primeira noite de desfile do Carnaval do Rio de Janeiro e confidenciou, mesmo após sua equipe vetar perguntas sobre sua vida pessoal, que está sem beijar durante estes dias de folia.

O que ela disse

Em conversa com este colunista de Splash, a apresentadora foi indagada sobre o motivo que não poderia falar da vida pessoal e afirmou desconhecer a regra. "As regras você tem pra serem quebradas", disse ela, aos risos, no camarote N1.

Sabrina Sato aproveitou o dia livre de desfile, já que sairá nesta segunda (12) pela Vila Isabel, para levar a família para a Marquês de Sapucaí. Ela confidenciou que o segredo para curtir a folia sem pausa para descanso é ter "fogo no rabo".