Hit do Carnaval? Lore Improta diz que já ficou de 'perna bamba' essa semana

A agenda lotada durante o Carnaval parece não ter atrapalhado a vida íntima do casal Lore Improta e Léo Santana. No Camarote Nº1 na noite de hoje (11), a dançarina brincou ao dizer que já ficou de "perna bamba", fazendo referência à música nova do marido.

Já fiquei [de perna bamba] algumas vezes essa semana! Tem que dar conta do babado, só show não pode! Casar agenda não dá, na hora que dá, vai!

Lore Importa

A música "Perna Bamba", do grupo Parangolé em parceria com Léo Santana, tem movimentado os foliões atrás dos trios. Mesmo com apenas um mês de lançamento do clipe, a coreografia já virou febre nos blocos e cortejos.