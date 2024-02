'Não é só dinheiro, tem mais questões', diz Anitta sobre cachê de R$ 1 mi

Anitta passou pelo camarote com 8 seguranças em volta. A estrela gerou tumulto e todo mundo em cima. "Ai, mas o desfile é mais importante. Precisa ser mais importante, a atração é o desfile, pô."

Segundo fontes da coluna, Anitta estará no camarote de uma marca de cervejas no Rio por meio de uma parceria longa de trabalho. O contrato dela não é apenas para a presença VIP - que acontecerá no sábado das campeãs -, mas sim com ações para o ano todo.

"Mas só a presença na Sapucaí ultrapassa o valor de R$ 1 milhão. Ela não sai de casa por menos que isso", diz uma fonte ligada a contratos de presença VIP.