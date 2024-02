Rainha 'ostentação' já gastou R$ 1 mi com plásticas e come 25 ovos por dia

A rainha é uma mulher trans e, para estar realizada com sua aparência, já gastou mais de R$ 1 milhão em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos.

"Para me tornar a mulher que sou, precisei investir muito na minha aparência. Estou desde os 18 anos realizando mudanças estéticas e busco sempre com os melhores profissionais. Nestas horas não fico contando moeda, é a minha vida que está em jogo e eu tenho muito medo de morrer", alerta Thalita, que desabafa: "Nem sempre olhei para mim e me amei. Não me aceitava e não me via no corpo que nasci. Graças a Deus tenho uma família incrível que sempre me apoiou e me ajudou a fazer esta transição".

Thalita Zampirolli é a rainha ostentação do Carnaval Imagem: Zô Guimarães/UOL

Ela conta que sempre desejou o posto em uma escola de samba e, muito antes das intervenções cirúrgicas, já se via na Sapucaí:

Desde pequena me via passista, rainha de bateria. Ficava na frente da televisão vendo os desfiles, era apaixonada pela Globeleza. Pegava uma toalha, colocava na cabeça para fingir que era cabelo, pintava meu corpo todo com tinta guache e jogava purpurina e me acabava de sambar. Enquanto minhas amigas queriam ser passistas, eu queria ser a Globeleza. Realizei este sonho de ser rainha de bateria de uma grande escola de samba na Sapucaí.

Thalita sabe que seu reinado traz representatividade: