Cachê de R$ 1 milhão e 4 jatinhos: o preço para ter Leo Santana no Carnaval

Vale lembrar que Leo Santana, dono do hit da música do Carnaval de 2023, "Zona de Perigo", também está concorrendo esse ano novamente ao título com "Perna Bamba", parceria com Tony Salles.

O OBA Festival, evento que terá Leo Santana fora do Nordeste, traz ainda shows de Luísa Sonza, Gusttavo Lima, ALOK, Banda EVA, Monobloco, Jammil, Tomate e Dennis DJ, entre outros, sendo considerado umas das maiores festas da folia do Estado.

O tema do Carnaval do GG este ano é "Novo Mundo". Serão utilizados elementos futuristas que estimulem a imaginação do público, projetando um mundo inédito, brilhante e eletrizante no meio do Carnaval.

Figurinos de Leo Santana para os dias de folia Imagem: Divulgação

Confira a agenda completa de Leo Santana:



06.02 - Terça - Salvador/BA - Pipoco (Barra/Ondina)

08.02 - Quinta - Salvador/BA - Arrastão do GG (Barra/Ondina)

08.02 - Quinta- Camarote Harém do Gigante

09.02 - Sexta - Salvador/BA - Bloco do Nana (Barra/Ondina)

09.02- Sexta - Camarote Salvador

10.02 - Sábado - Salvador/BA - Bloco do Nana (Barra/Ondina)

10.02 - Sábado - Camarote Villa

11.02 - Domingo - Salvador/BA - Pipoca do Gigante (Campo Grande)

11.02- Domingo - Olinda/PE - Camarote Olinda

11.02- Domingo - São José do Rio Preto/SP - OBA

12.02 - Segunda - Recife/PE - Camarote Boa Viagem

12.02 - Segunda - Olinda/PE - Carvalheira na Ladeira

12.02 - Segunda - Salvador/BA - Camarote Brahma

13.02 - Terça - Salvador/BA - Arrastão do Gigante (Barra/Ondina)

13.02 - Terça Camarote Club