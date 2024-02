Mesmo com vitória, Paredão tem sabor de derrota para Alane

"Esse Paredão é uma grande derrota para Alane e talvez ela vá perceber isso um pouco mais para a frente", avaliou.

Ela está garantindo um ranço da galera. Esse Paredão, por mais que ela tenha ficado na casa, representa muito mais uma derrota da Alane do que uma vitória. E isso pode ligar um alerta nela Lucas Pasin

"Tem um sabor de derrota, por causa do discurso do Tadeu", acrescentou Chico.

Segundo Pasin, Alane tinha certeza sobre "estar bem" no jogo, mas pode ser a hora de rever sua rota. Ele reforçou que a sister "enfraqueceu muito" e só não foi eliminada neste Paredão por ainda ter uma torcida do começo do programa, mas que "se não mudar rumo, vai cair mais".

"Acho que ela não tem mais salvação no BBB, no sentido do ranço que foi estabelecido", lamentou Chico. "É uma pena, porque ela tem um perfil de reality show".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Marcus Vinicius Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER