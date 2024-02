Guia da fofoca: Carrão, Sato e mais, quais famosos vão render no Carnaval?

Uma das semanas mais badaladas do ano, o feriado de Carnaval, sempre coloca os holofotes nos bastidores das celebridades. Camarotes, blocos e passarelas do samba recebem um verdadeiro time de famosos. Alguns causam por onde passam, outros estão sempre envolvidos em um "kikiki", e têm também os que aproveitam a folia para viver um novo romance.

Esta coluna de Splash traz agora um "guia da fofoca" com as principais apostas deste ano. Quem são as celebridades que devemos ficar de olho neste Carnaval?

Os novos casais

Humberto Carrão e Duda Santos em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Para muitos, o Carnaval combina com beijo na boca e muito romance. Neste ano, alguns burburinhos apontam novos casais formados por famosos. Sabrina Sato e Nicolas Prattes devem dar o que falar, mesmo com a rainha garantindo que eles são apenas amigos.