Rafa Kalimann quer ser rainha de bateria: 'Consigo abraçar essa 'responsa''

Você já sofreu com críticas ao seu corpo?

Eu já sofri muito. Tive duas fazes, dois momentos diferentes do meu corpo. Nunca entendi. Se eu recebi criticas nessas fases, não se trata do meu corpo, se trata do corpo do outro. Então não trago isso mais para mim.

Se fala muito se você sabe sambar ou não, se tem direito de ser musa ou não. Como você se prepara para críticas em relação a isso?

Quando cheguei na Imperatriz falei que não vinha do samba, não sabia sambar, mas iria aprender. A comunidade me ensinou. Diziam: 'Rafa faz assim, respira assim que vai te ajudar'. Seria preocupante para mim se a comunidade não estivesse gostando do que estou fazendo e representando. A escola está muito coladinha e abraçada,

Encontrei Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo na quadra da Imperatriz e recebei o melhor feedback. Carlinhos falou que eu tinha ritmo e estava no passo do samba, e que não me preocupasse porque não sou passista. Ele me disse: 'Seja graciosa'. Quero ser graciosa, e isso só vai acontecer se eu tiver me divertido. Quero mostrar às pessoas a graça de representar.

Você assumiria o posto de rainha se surgisse a oportunidade?