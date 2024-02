Lore Improta entra para o time de musas do Camarote Nº1 na Sapucaí, no Rio

Luz na passarela que lá vem ela! A coluna anuncia com exclusividade mais uma beldade que estará no time de musas do Camarote Nº1 na Sapucaí, no Rio. Lore Improta assume a função e se une a Sabrina Sato e Anitta, já anunciadas pelo espaço VIP.

A presença de Lore como musa já estava prevista para acontecer, já que, em 2023, ao participar da 32ª edição do evento, foram levantados rumores sobre uma possível parceria de Carnaval entre as baianas.