Anitta levará mais de R$ 1 milhão na Sapucaí: quanto é o cachê dos famosos?

"Os eventos presenciais voltaram em um outro patamar após a pandemia, atraindo muito mais público e interesse das marcas. O ano passado já foi muito aquecido, não só com a volta do Carnaval como, também, principalmente, dos festivais de música. O Carnaval 2024 está nos surpreendendo positivamente com uma movimentação das marcas ainda maior", diz.

Segundo Rafael, existem muitas maneiras de precificar a ação e presença de influenciadores e famosos.

Ele explica: "Pode envolver um contrato maior, que tem início no Carnaval, e isso é levado em conta. É preciso entender também quem é o talento ou creator para chegar a um valor. Pensando em uma 'presença VIP 2.0', que é a ida da celebridade ao espaço da marca, só vejo chegar a uma cifra milionária se for uma celebridade internacional (Gisele Bündchen incluída nessa descrição). Mas, se for uma ação mais completa, o valor pode facilmente chegar ou superar essa cifra."

Para Rafael, influenciadores que são conhecidos apenas nas redes sociais ou celebridades que tem um público mais forte vindo da TV têm espaço no Carnaval.

"Depende do que a marca procura. Se o objetivo é apenas exposição de marca, ganho de visibilidade (o tapete vermelho, a chegada no backdrop), a tendência é que os atores que estão em evidência sejam privilegiados. Entretanto, hoje as marcas procuram ir além da exposição para buscar uma visibilidade mais qualificada, em que conseguem reforçar seu posicionamento. Por isso, os creators se destacam", afirma.