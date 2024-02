Rafa Kalimann usa fantasia histórica de Luiza Brunet: 'Eterna rainha'

Rafa Kalimann foi ao ensaio técnico da Imperatriz Leopoldinense, na noite deste domingo (4), usando uma fantasia emprestada por Luiza Brunet. A roupa foi usada por Luiza no desfile da Imperatriz em 2011.



Que honra passar na Sapucaí no ensaio técnico hoje com o presente da eterna rainha Luiza Brunet a roupa usada em 2011 e pra sempre lembrada Rafa Kalimann, no Instagram

Ela, que curtiu os ensaios no Camarote MAR ao lado da família, disse ao UOL que foi muito bem acolhida pela Imperatriz em sua estreia na escola. "Quando recebi o convite já veio a Luiza na minha cabeça. Ela foi uma das primeiras pessoas com quem conversei. Ela defende tantas causas legais como mulher e ali já foi um "estou contigo".

Eu pedi pra ela a roupa. Segundo ela, essa é a roupa que ela mais se sentiu linda. Ela foi em casa e conversou com a minha mãe sobre o BBB.