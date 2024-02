Musa da Beija-Flor, Brunna Gonçalves cita pressão: 'Cobrança e samba no pé'

Brunna Gonçalves, 32, faz sua estreia como musa de chão no desfile da Beija Flor, no Carnaval 2024, e citou pressão para ter samba no pé e fazer bonito na Sapucaí.

Gonçalves, que já desfilou como destaque de carro alegórico e na comissão de frente, ressaltou que ser musa de chão é diferente, porque a cobrança é maior.