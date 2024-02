Paolla Oliveira seguirá rainha da Grande Rio em 2025: "Acho maravilhoso"

Paolla Oliveira seguirá como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio em 2025. No ensaio técnico realizado neste sábado (3), a atriz diz estar pronta para seguir honrando esse posto.

Eu acho maravilhoso. A Grande Rio com essa coisa de trocar as rainhas mostra que merecem criar raízes. Faz um Carnaval lindo. Se estão satisfeitos, enquanto depender de mim vou me dedicar para que eles se sintam abraçados Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio

Ela voltou a falar sobre a defesa do seu corpo e que não vai dar bola para as críticas. "Estou feliz, o que vale é a alegria, a comunidade me abraçar, se identificarem comigo. Os comentários sempre terão. Resolvi mudar e encarar esses comentários de outra maneira. Toda mulher vai passar por pressões e julgamentos."