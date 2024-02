Mulher Melão usa tapa-sexo de 35 cm: "Se for campeã, saio de peito de fora"

Vim para relembrar as musas da década de 90 quando saíam bem a vontade na Sapucaí.

O adereço foi preso com um esparadrapo. "Está bem apertado, me sinto insegura, mas é confiável.", disse

A fantasia usada foi uma recriação quando ela foi pela primeira vez rainha de bateria da Lins Imperial, em 2009. "O Kiko Alves me botava sempre de tapa-sexo. Sempre andei assim no Carnaval. Meu corpo é meu ganha-pão. Faço questão de me cuidar. Para mim é um Carnaval por mês."

No fim, a Mulher Melão fez uma promessa ousada. "Por mim eu sairia de peito de fora. Então é isso: se a Grande Rio for campeã eu venho de peito de fora no Desfile das Campeãs."