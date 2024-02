Mariana Goldfarb não teme críticas por samba no pé em estreia na Sapucaí

Mariana Goldfarb fará sua estreia na Marquês de Sapucaí. A modelo, ex de Cauã Reymond, se apresenta pela Grande Rio.

Em conversa exclusiva com a coluna, ela se mostrou grata pela oportunidade: "O coração tá a mil! Agora deu uma tranquilizada! Mas eu tô muito grata, eu respeito muito o Carnaval. Eu estou muito feliz, fazendo aula, para representar a Escola da melhor maneira possível!"

Goldfarb diz não temer as críticas: "Eu não me preocupo com isso porque eu estou dando o meu melhor. E seu o meu melhor não atender as expectativas das pessoas, tudo bem. Eu tô tão feliz e eu vou transparecer toda essa alegria na avenida. E é isso que quero passar!"