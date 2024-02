Wanessa é equivocada, mas merece elogios por conversa com Davi no BBB 24

No Central Splash, Lucas Pasin elogiou a postura de Wanessa em ter conversado com Davi. "Achei que ela foi muito estratégica no ponto de vista de tentar resolver a situação. De entregar um conteúdo para o público. Demorou muito para ela fazer isso [conversar com Davi]"

É claro que ela chega de uma forma equivocada e aí ele derruba ela muito fácil, mas eu dou o mérito para Wanessa de ter ido fazer essa conversa Lucas Pasin

Pasin disse ainda que Wanessa e Davi já tinham uma "rotina" de conversar pela manhã. "Os dois já têm se falado nesse horário das 6h, parece que só tem eles acordados, outro dia tiveram uma conversa [..] Então achei interessante ela ter encontrado esse espaço. Acho que ela aproveitou essa rotina de conversas e resolveu ter essa conversa com ele"

Ela sai derrotada dessa conversa? Talvez, porque o Davi realmente consegue se colocar de uma forma muito boa, mas foi o melhor ponto da Wanessa dentro do BBB até o momento Lucas Pasin

Wanessa apelou ou fez jogada inteligente? Conversa com Davi divide opiniões

Na área externa do BBB 24 (Globo), Wanessa chamou Davi para conversar sobre seus incômodos com o baiano, o termo "calabreso" usado na treta com Lucas e Bin Laden, e apontou seus gatilhos de ser agredida.