Sem 'Neyrmã', Salgueiro tem musa milionária que pode herdar posto de Vivi

Nas vésperas de mais um Carnaval na Sapucaí, o Salgueiro tem uma nova "musa queridinha" que vem ganhando a direção da escola. Tati Barbieri, que doou o montante de R$ 950 mil para a comissão de frente, tem sido tratada quase como rainha e despertado burburinhos nos bastidores.

A coluna ouviu de pessoas envolvidas na agremiação que, com a possibilidade de perder Rafaella Santos - ela não irá desfilar este ano - e, com isso, perder também a generosidade da irmã de Neymar, que já doou R$ 600 mil para o Salgueiro - a direção da escola tem apostado todas as suas fichas em agradar Tati Barbieri.

Segundo fontes da coluna, nos bastidores, já falaram até mesmo que a musa pode herdar o posto de rainha de bateria de Viviane Araújo para o Carnaval 2025. A possibilidade teria sido levantada mesmo sem qualquer anúncio de aposentadoria da "rainha das rainhas".