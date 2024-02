Yasmin Brunet fica na sombra de Wanessa e já é a maior decepção do BBB 24

No Central Splash, Chico Barney criticou Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. "Fica parecendo que a Wanessa e a Yasmin agem como síndicas e falta pulso firme das pessoas falarem: 'Se você está desconfortável e tem uma cama sobrando em outro quarto, por que você não vai pra outro quarto?'"

Lucas Pasin disse que Yasmin Brunet segue fazendo as vontades de Wanessa. "Acho que a Yasmin se deixa muito ser dominada pela Wanessa. Parece que a Yasmin quer ir para um lado e a Wanessa para outro. Eu acreditava muito em um BBB diferente para a Yasmin se não fosse a Wanessa"

Chico deu sua opinião sobre a participação de Yasmin no reality. "A Yasmin Brunet é uma das participantes mais fracas do BBB 24. Ela não se impõe, ela se incomoda e vai choramingar para Wanessa, como se a Wanessa fosse, realmente como ela falou lá no começo, a figura materna dela"

Ela já entendeu que ela está presa em uma situação em que ela está totalmente anulada no jogo, mas ela não consegue romper isso. Ela verbaliza pra Wanessa e a Wanessa joga ela pra baixo, ela se permite jogar pra baixo nessa situação Chico Barney

Pasin concordou com Chico e afirmou que a Yasmin não tem mais como render. "Ela já é a maior decepção desse BBB. Eu não vejo um caminho em que a Yasmin Brunet possa brilhar. Ela já virou sombra da Wanessa Camargo e isso é muito triste"

Sonia Abrão é oficialmente o melhor camarote do BBB 24

Durante a exibição do quadro Fanfic BBB, a direção do BBB 24 (Globo) colocou um VT em que a apresentadora Sonia Abrão, do A Tarde é Sua (RedeTV!), aparece criticando a postura de Rodriguinho na casa.