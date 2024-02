Rafaella Santos está fora do Carnaval na Sapucaí: 'Recomendações médicas'

Rafaella Santos está fora do desfile do Salgueiro este ano. A irmã de Neymar, que é musa da agremiação, não teve, segundo a assessoria de imprensa da agremiação, liberação médica para o desfile.

Em nota enviada à coluna, o Salgueiro informa: "De acordo com a presidência da escola, seguindo recomendação médica por conta do tratamento no ciático, a participação da Rafaella no desfile deste ano, não será possível. Esperamos que ela possa retornar no próximo carnaval. Rafaella é muito querida por todos e extremamente carinhosa com a nossa comunidade".

A influenciadora já havia relatado muitas vezes sentir dores no ciático por conta de um edema. Rafaella segue fazendo fisioterapia e tratando da saúde.