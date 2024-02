Fersoza precisa voltar a falar o que pensa e nos salvar de um BBB 'morno'

No Central Splash, Chico Barney citou a falta de posicionamento de Thais Fersoza. "Falta um pouco de senso de urgência, de ódio, precisa de uma pimenta ali. E aí teve a Thais Fersoza que estava sendo o contraponto de justiça, vingança e tiraram isso dela"

Lucas Pasin concordou com o colunista e fez um apelo para Thais. "Desculpa se um dia eu te critiquei, por favor, volte a falar. Estou arrependido se um dia eu critiquei o tom perigoso, que eu coloquei como tom perigoso o que ela falava. A gente está amando o perigo e estamos aqui para isso"

A Thais está passando vontade e não está legal. Ela quer falar, mas não fala Lucas Pasin

Pasin disse ainda que a apresentadora precisa voltar a falar o que pensa. "A gente precisa urgente da Thais Fersoza de volta. O tom da Thais Fersoza era o que a gente estava precisando para ter um BBB de mais enfrentamento mesmo. Acho que está existindo um BBB, e aí falando do Tadeu também, de muita preocupação"

Fica tudo no meio-termo, no médio. A gente não quer um BBB médio, a gente quer um BBB intenso Lucas Pasin

Sonia Abrão é oficialmente o melhor camarote do BBB 24

Durante a exibição do quadro Fanfic BBB, a direção do BBB 24 (Globo) colocou um VT em que a apresentadora Sonia Abrão, do A Tarde é Sua (RedeTV!), aparece criticando a postura de Rodriguinho na casa.