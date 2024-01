No Central Splash, Kerline deu sua opinião sobre o jogo de Alane. "Eu sempre estou esperando muito da Alane. Faz um mês que eu estou esperando a grande promessa, eu gosto muito dela se expressar, está em um grupo legal, mas eu acho que ela está se apagando no jogo, no enredo do jogo"

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live:

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Resultado final 1 Isabelle 36,02%

2 Alane 27,01%

3 Lucas Luigi 23,27%

4 Juninho 13,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

