No Central Splash, o colunista Lucas Pasin criticou o comportamento de Wanessa. "Eu não consigo ver isso que a Wanessa fala, não consigo entender de onde ela está tirando isso. Ele é chato e quando é confrontado fala mais alto, mas não vejo esse direcionamento em cima das mulheres ou da Wanessa".

É muito irresponsável da Wanessa porque ela sabe o poder das palavras dela. Ela sabe o poder que ela pode ter falando do Davi e mesmo assim ela vai Lucas Pasin

Pasin disse ainda que a cantora está perseguindo Davi por não conseguir usar o seu magnetismo com ele. "Aquela Wanessa que tinha aquele magnetismo todo, aquela coisa toda do Camargo, parece que ela não está aceitando que o Davi caiu no magnetismo dela. É essa interpretação que eu tenho"

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live:

