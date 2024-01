Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Lucas Pasin também não aprovou o comportamento de Wanessa e afirmou que Yasmin seria melhor sem a cantora. "Não defendendo a Yasmin, mas vejo que ela ainda tem uns lapsos ali sobre estarem perseguindo o Davi. Acho que mais uma vez a Wanessa acaba influenciando a Yasmin de alguma forma"

Tenho curiosidade de ver a Yasmin sem a Wanessa dentro do Big Brother. Ela jogando sem a Wanessa. Eu vejo ideias da Yasmin coerentes, mas aí quando ela conversa com a Wanessa, parece que Wanessa deu a ordem do que ela precisa fazer, do caminho que ela precisa seguir Lucas Pasin

Pasin ainda afirmou que para o bem da Wanessa e da Yasmin, a cantora deveria ser eliminada do reality. "Eu ainda vejo mais esperança e expectativa de um jogo interessante na Yasmin do que na Wanessa. A Wanessa, infelizmente, está no caminho de sair do programa e seria bom se ela saísse agora porque ela está indo por um caminho bem ruim"

Acho que pode piorar a imagem dela aqui fora se ela continuar por esse caminho e o ideal seria que ela saísse mesmo. E aí pode melhorar o jogo da Yasmin Lucas Pasin