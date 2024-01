Procurada pela coluna, a assessoria de Camila Queiroz informou que a atriz precisou declinar a participação do projeto por conta das gravações da novela "Beleza Fatal", da HBO Max, que coincidem com as gravações do filme.

"Na verdade, as datas foram mudadas devido à greve. Aconteceriam no segundo semestre do ano passado, e depois começou a produção da HBO e não conseguimos a liberação", informou o assessor de Camila.

Fontes ouvidas pela coluna afirmam: "Teve um atraso por conta da greve, mas agora está acontecendo um novo atraso por conta da Camila. A produção não quer mais ouvir falar no nome dela".

Questionado sobre o "climão" gerado por Camila ter deixado a produção e atrasado as gravações, a assessoria diz: "Criamos uma ótima relação com a produção americana, e eles querem trabalhar com a Camila em um futuro próximo".

Sobre a ausência do visto de trabalho, a assessoria de Camila afirma: "Como não tínhamos a data, não recebemos o documento necessário para a emissão deste tipo de visto".