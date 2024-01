Confinada no BBB 24, Wanessa Camargo deixou uma parceria musical para ser lançada no próximo dia 31, a música "Quem é você?", com videoclipe gravado no dia 24 de novembro. A coluna descobriu com exclusividade que a canção é de WD, um artista pop da periferia de Campinas, São Paulo, em parceria com a Camargo.

O single é uma composição de WD em parceria com Umberto Tavares, Jefferson Júnior e Stefan Baby, e traz uma mistura do popafrolatino.

Em entrevista à coluna WD contou que não fazia ideia que a cantora entraria para o reality show da Globo, e que, logo após gravarem o clipe, tentaram pensar em uma data de lançamento, mas Wanessa disse que "faria uma viagem".