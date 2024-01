No Central Splash, Lucas Pasin falou da mudança na dinâmica do programa. "Acho que ela seria uma excelente participante de reality show, agora que estamos conhecendo esse lado dela de ir para o embate. Mas, falando do Bate-Papo BBB, ficou claro que eles mudaram um pouco a linha editorial"

Pasin criticou a abordagem de Thais Fersoza e o tom utilizado pela apresentadora. "Esse tom que foi usado ontem no Nizam, foi pesado. Achei pesado em alguns momentos, ela estava lidando com um certo deboche com tudo que ela falava do Nizam"

Achei isso foi muito forte e isso é arriscado. A cobrança para que o tom dela se mantenha ou seja ainda maior, vai acontecer [...] Ontem vimos que 'deu ruim' esse tom e a irmã do Nizam não gostou do que aconteceu e a coisa ficou estranha. Acho que ela está fora do tom Lucas Pasin

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live:

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

