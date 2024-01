Anitta é musa do Camarote N1, na Sapucaí, e estará no Sambódromo apenas no Desfile das Campeãs, no sábado, 17 de fevereiro.

Neste domingo, Anitta usou uma fantasia assinada por Daniel Ueda em uma releitura da roupa de Lampião, o Rei do Cangaço. Anitta vem homenageando escolas de samba em suas apresentações e para este domingo escolheu a Imperatriz Leopoldinense, campeã do carnaval de 2023, com o enredo "O aperreio de Lampião ao ser barrado no céu e no inferno".

Anitta falou que a cada apresentação recebe pedidos de artistas internacionais em vir para o Brasil ver de perto a sua festa. Ela vê como o sucesso do seu trabalho está ajudando a divulgar o funk carioca mundo afora.