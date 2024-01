No Central Splash, Lucas Pasin criticou as atitudes de Yasmin e Wanessa. "A Yasmin e a Wanessa são extremamente irritantes. Elas estavam conversando que precisavam encontrar alguém para não gostar e aí acho que elas encontraram a desculpa perfeita para não gostar do Bin Laden"

Parece grupinho de escola das patricinhas que se reúnem para saber qual será o próximo esculachado por elas. Elas fazem tudo juntas e não conseguem nem pensar separadas. Parecem que são uma só e isso é extremamente ruim Lucas Pasin

Chico Barney concordou e afirmou que as sisters parecem as personagens do filme "Meninas Malvadas". "Isso tudo nós vamos descobrir que é uma ação de marketing para o lançamento do filme "Meninas Malvadas". Isso é um remake que eles fizeram e é um absurdo o que está acontecendo em Curica

"Elas parecem as menininhas da escola, as patricinhas que se revoltam contra o malvadão", completou Lucas Pasin.

Pasin ainda detonou o jogo de Wanessa Camargo em não querer se posicionar. "A Wanessa se faz de sonsa dentro do jogo. Quando ela vai conversar com o Bin Laden e ele explica o que está acontecendo, ela fica: 'eu não entendi'. Ela vai entender quando o jogo? Ela já entendeu, ela só não quer assumir que entendeu e não está a fim de participar"