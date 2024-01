Wanessa Camargo está confirmada no BBB 24 e, sem dúvidas, entra para o 'vipão' da história do reality, sendo uma das pessoas mais famosas a aceitar o desafio da Globo.

Conforme apurou esta coluna de Splash, não é de hoje o interesse do programa em ter a cantora como participante. Ela recebeu propostas para a edição do BBB 22 e BBB 23, mas não gostou do acordo. A negociação não caminhou da forma que a cantora esperava.

Apesar de ter negado em outras edições, Wanessa queria expor sua rotina em um programa de TV. Segundo fontes, ela realizou reuniões com a Netflix no ano passado propondo um reality show de sua nova fase da carreira e da vida pessoal após o fim do casamento e o início do namoro com Dado Dolabella.