Na edição de 2022 do Rock in Rio, a influenciadora, coincidentemente, também tentou uma pulseira para entrar em uma área "mais VIP", mas acabou ficando barrada por um tempo.

O flagra de Yasmin sem pulseira foi registrado pela coluna, o que despertou nela uma curiosidade. Num tom elevado de voz, a modelo questionou este colunista sobre seu nome e para qual veículo jornalístico estava escrevendo aquela "fofoca".

Em outra ocasião, para assistir ao show de Ludmilla, também no Rock in Rio, Yasmin também teve dificuldades em acessar a frente do palco. Mais uma vez, ela precisou aguardar parte do show sem pulseira VIP, enquanto outros famosos já estavam no local.

Com tantas histórias para contar e sem medo de enfrentar quem faz seus flagras em camarotes, Yasmin Brunet parece ser uma personagem incrível para o BBB, e finalmente vê a justiça sendo feita ao ser escolhida para o camarote do programa.

Boninho começa acertando em cheio ao repensar o "não" de 2023, e Yasmin, com certeza, sairá do reality, daqui três meses, com muitos convites para vipinhos e vipões.