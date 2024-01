Um dos candidatos a galã do BBB 24, Nizam, anunciado na Pipoca, já viveu um relacionamento com Carol Marra, que interpretou Alice em "Quanto Mais Vida Melhor" (Globo), e fez parte do elenco do filme "Ritmo de Natal" (Globoplay).

Após o paulistano contar em entrevista ao site do reality que havia ficado com a atriz, este colunista encontrou uma foto deles juntos. O relacionamento aconteceu há alguns anos.

Procurada, Carol ficou surpresa ao saber que Nizam estava no Big Brother Brasil, e confirmou o antigo affair.