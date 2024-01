* Da Redação de Splash

Luiza Brunet, 61, entrou em contato com a coluna de Lucas Pasin para expressar seu contentamento com a confirmação de sua filha, Yasmin Brunet, 35, no Camarote do BBB 24. A mensagem em áudio da ex-modelo foi veiculada com exclusividade no programa Central Splash.

Luiza admitiu ter boas expectativas para a estadia da herdeira na casa mais vigiada do Brasil. "Estou super empolgada com a participação da Yasmin no BBB. Ela sempre assistiu e achou interessante. Acho que ela vai fazer um jogo muito bonito. Vou estar aqui, só torcendo para ela ficar o maior tempo que puder ficar e deixar uma mensagem positiva [para o público]!"