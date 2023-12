Ivete Sangalo levou um público de cerca de 60 mil pessoas para o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite de ontem, no "Ivete 3.0". A cantora deu início às comemorações de 30 anos de carreira e apresentou um show histórico, com um repertório repleto de hits e muitas trocas de roupa.

Confira as imagens do show e do look de Ivete no Maracanã

A apresentação durou 2h30 e teve as participações de Ludmilla e Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura. De improviso, as gêmeas Marina e Helena, filhas de Ivete, também subiram ao palco e dançaram ao lado da mãe, arrancando muitos aplausos do público.